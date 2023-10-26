Вот как выглядит невеста бывшего Арнтгольц: актрису будто клонировали

Пара Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова была одной из самых красивых в актерской среде. Однако семейное счастье супругов длилось недолго. Спустя пять лет они развелись: брак не спасла даже общая дочь Мария. Однако после расставания бывшим возлюбленным удалось сохранить хорошие отношения.

Казалось, их пути окончательно разошлись. Арнтгольц обрела счастье со звездой «Кухни» Марком Богатыревым, не остался в одиночестве и Жидков. Актер вовсю готовится к свадьбе с Марией Чередниченко, которая младше избранника на 17 лет. Многие отмечают, что миловидная блондинка с круглым лицом очень похожа на первую жену знаменитости.

Как и Татьяна, Мария планирует стать артисткой. Сейчас девушка учится в театральном институте и мечтает о звездной славе. Барышня успела подружиться с детьми жениха от предыдущих отношений.