Вот как выглядит модель, которую мужчины боятся из-за красоты (фото)

Элизабет Мари Шевалье стала известна на весь мир как модель журнала Playboy. В десятках фотосессий знаменитость позировала в весьма откровенных образах, привлекая внимание миллионов поклонников. Однако красота, как оказалось, является большим препятствием для ее личной жизни.

Дело в том, что мужчины боятся Элизабет. Они считают, что она выглядит очень привлекательно и эффектно, поэтому им никогда не достичь ее уровня. И поэтому не приглашают на свидания: в течение четырех последних лет из-за этого у знаменитости не было никаких отношений.

Некоторые поклонники все же решаются встретиться с Элизабет. Однако, по словам модели, они воспринимают ее как товар и не видят в ней реального человека, а лишь красотку с обложки. Она же отличается заботой и могла бы стать идеальной девушкой и супругой.

«На самом деле я очень милая и любящая, поэтому, если бы мужчины нашли время, чтобы узнать меня поближе, они бы это поняли», — рассказывала знаменитость в одном из интервью.

Элизабет уверена, что однажды она встретит подходящего парня и сможет построить с ним семью. Модель не скрывает, что ее типаж — это высокий брюнет, который уверенно позовет ее на свидание.