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Вот как выглядит единственная дочь Петросяна, которая от него отреклась

22 января 2023 06:30
Вот как выглядит единственная дочь Петросяна, которая от него отреклась

Наследница не разговаривает с ним из-за его новых отношений.

Евгений Петросян впервые стал отцом в возрасте 23 лет. Его дочь Викторина первые годы жизни всюду ходила со своим отцом, который активно строил карьеру юмориста. Девочка мечтала и сама оказаться на сцене, но в итоге выбрала исторический факультет, а позднее уехала в США строить новую жизнь.

Викторина, несмотря на отъезд, поддерживала теплые отношения с отцом, но несколько лет назад практически перестала с ним общаться. Она не одобрила развод Петросяна с Еленой Степаненко и встала на ее сторону. С того времени девушка не разговаривает со знаменитым юмористом.

Вот как выглядит единственная дочь Петросяна, которая от него отреклась

Дочь Петросяна старается вести закрытый образ жизни. Она не делится снимками в социальных сетях, но поклонникам все равно удается находить ее фотографии. Как отмечают поклонники, Викторина совсем не похожа на своего отца и в их внешности нет ничего общего.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Коллекция»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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