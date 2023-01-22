Вот как выглядит единственная дочь Петросяна, которая от него отреклась

Евгений Петросян впервые стал отцом в возрасте 23 лет. Его дочь Викторина первые годы жизни всюду ходила со своим отцом, который активно строил карьеру юмориста. Девочка мечтала и сама оказаться на сцене, но в итоге выбрала исторический факультет, а позднее уехала в США строить новую жизнь.

Викторина, несмотря на отъезд, поддерживала теплые отношения с отцом, но несколько лет назад практически перестала с ним общаться. Она не одобрила развод Петросяна с Еленой Степаненко и встала на ее сторону. С того времени девушка не разговаривает со знаменитым юмористом.

Дочь Петросяна старается вести закрытый образ жизни. Она не делится снимками в социальных сетях, но поклонникам все равно удается находить ее фотографии. Как отмечают поклонники, Викторина совсем не похожа на своего отца и в их внешности нет ничего общего.