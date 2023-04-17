Вот как выглядит дом мечты для Рака, Рыб и Скорпионов: такого вы точно не ожидали

Люди, рожденные под покровительством водной стихии, по-особому относятся к пространству вокруг себя. Ракам, Рыбам и Скорпионам тяжело жить в абы каком интерьере, его необходимо подбирать исходя из личных предпочтений каждого знака. Астрологи рассказали, как выглядит идеальное жилище для водной тройки зодиакального круга.

Рак

Представители летнего водного знака - ярые приверженцы комфорта. Яркие оттенки в интерьере и стильная, но нефункциональная мебель точно им не подходят - будут раздражать глаз и мешать спокойному течению мыслей.

Идеальный дом для Рака - тот, в котором можно разместиться большой семьей, то есть просторный, с мягкой мебелью округлых форм, ведь необходимо помнить о безопасности самых маленьких домочадцев.

Цветовую гамму Раки предпочитают светлую, пастельную, немного приглушенную. Льняные, голубые, зеленые оттенки замечательно впишутся в интерьер водного знака и будут приносить его представителям умиротворение и радость.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, вряд ли смогут чувствовать себя комфортно в доме, где в интерьере намешано сразу несколько стилей, а вещи расположены хаотично, как придется. Этому знаку по душе идеальный порядок.

Лучше всего представителю водной стихии будет в доме, выдержанном в каком-то едином стиле.

Оформляя свое жилище, Скорпион мыслит масштабно и выбирает интерьер не для каждой комнаты в отдельности, а для всей квартиры или дома в целом.

Единая цветовая гамма, элементы декора, по-разному обыгранные в обстановке гостиной, столовой, спальни - в такой обстановке Скорпион будет чувствовать себя комфортно, ведь его чувство прекрасного будет удовлетворено сполна.

Рыбы

Мягкие и меланхоличные Рыбы нуждаются в интерьере, который будет соответствовать их внутреннему миру и потребностям. Возвращаясь домой после рабочего дня, этот знак хочет как следует отдохнуть, а значит, ему нужна атмосфера релакса.

Нейтральные и пастельные оттенки настоят уроженцев весеннего водного знака на волну умиротворения и созерцания.

Жемчужный, бежевый, кремовый - все эти цвета как нельзя лучше подойдут для жилища Рыб.

Кроме того, представители этого знака терпеть не могут нагромождение мебели и домашних аксессуаров. Важнее милой, но зачастую избыточной мелочевки для Рыб ощущение пространства и простора.