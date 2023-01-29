Вот как выглядит дочь Татьяны Догилевой после жуткого «приговора» врачей

Жизнь девушки лишь на первый взгляд кажется мечтой.

Екатерина Ланн является единственным ребенком Татьяны Догилевой. Дочь знаменитой актрисы выбрала такую же профессию и получила хорошее театральное образование. Сегодня ее игру можно увидеть во втором сезоне популярного сериала «Вампиры средней полосы».

Многим может показаться, что в жизни девушки уже все сложилось наилучшим образом. Однако немногие знают, что в юном возрасте врачи поставили ей страшный приговор — анорексия. Такой диагноз вызвали сильные переживания девочки из-за развода родителей. Она практически отказалась от еды и сбросила 25 килограммов. Для подростка такая потеря веса может стать и вовсе летальной.

Справиться со всеми трудностями помогла известная мама. Татьяна тщательно ухаживала за дочкой, и в итоге болезнь отступила. Теперь Екатерина может наслаждаться жизнью и хвастаться своей красивой фигурой. На своих фото в социальных сетях девушка выглядит здоровой и очень счастливой.

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