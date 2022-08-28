Вот как выглядит дочь Джеки Чана, от которой он отрекся: фото

Джеки Чан построил головокружительную карьеру, а вот в семейных отношениях потерпел сокрушительный провал. Артист признавался, что так и не стал хорошим отцом ни законному сыну, ни внебрачной дочери.

Особенно тяжелая ситуация сложилась с наследницей. Долгие годы Джеки не присутствовал в жизни девочки, названной Эттой, а материально обеспечивать согласился только после ее совершеннолетия.

Рабочий график актера и его натянутые отношения с матерью внебрачного ребенка привели к тому, что Этта росла сложным подростком. Она сбегала из дома, пыталась наложить на себя руки, дралась, употребляла запрещенные вещества, а после и вовсе сыграла свадьбу с другой женщиной.

Последний факт, если верить СМИ, привел к тому, что от Этты отреклись оба родителя, поскольку в Китае подобные связи абсолютно неприемлемы. Наследница Чана переехала в Канаду к возлюбленной, но в итоге осталась без средств к существованию.