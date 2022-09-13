Вот как выглядит актер, озвучивавший Эдварда в «Сумерках»

Его голос слышали миллионы, но в лицо знают лишь сотни.

Голоса голливудских звезд в отечественном кино- и телепрокате для настоящего киномана узнаваемы, что называется, с первых слов. Отличить, например, «официальный» голос Сильвестра Сталлоне от такого же голоса Тома Хэнкса для истинного фаната очень легко, можно вовсе не смотреть на экран.

Но заслуга такой легкости целиком и полностью принадлежит российским актерам озвучания.

Так, например, голос вампира Эдварда Каллена из франшизы «Сумерки» в исполнении Роберта Паттинсона в России от первого до последнего фильма принадлежит Александру Гаврилину. Закончив в 2004 году курс Виталия Соломина во ВГИКе, Гаврилин почти сразу профессионально занялся озвучкой. К настоящему времени на его счету уже без малого 700 фильмов и мультфильмов.

Александр является официальным голосом в нашей стране не только для Роберта Паттинсона (которого он, например, озвучивал и недавно вышедшем на экраны «Бэтмене»), но и для Тома Хиддлстона (а значит, и для его Локи во всех проектах киновселенной Marvel), Эштона Кутчера, Джозефа Гордона-Левитта и других.