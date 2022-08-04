Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса»
Поклонники не смогли скрыть своих восторгов.
Лариса Гузеева и Никита Михалков продемонстрировали один из самых реалистичных романов в истории советского кино. Спустя 38 лет поклонники наконец-то смогли увидеть, как могли бы выглядеть дети героев.
Прославленные артисты воплотили образы Александра Островского в драме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Зрители настолько сильно поверили в страстный роман героев, что первое время были уверены в искренности их чувств: якобы отношения перешли со съемочной площадки в реальную жизнь. При этом многие предполагали, как могли бы выглядеть дети знаменитостей, если бы слухи оказались правдой.
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психушке
Теперь же, благодаря современным технологиям, фанатам удалось увидеть возможных наследников артистов. Как оказалось, дети Гузеевой и Михалкова могли бы похвастаться глазами матери и острым подбородком отца.
Пользователи сети остались в восторге от результата работы нейросети. Многие признались, что не ожидали такого сходства, а другие похвалили работу специалистов.
«У Михалкова и Гузеевой классные», — пишут читатели блога «Киноджем».