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Вот как выглядели американские Трус, Балбес и Бывалый

23 июля 2022 14:40
Вот как выглядели американские Трус, Балбес и Бывалый

Иностранные балбесы смешили зрителей гораздо дольше.

У любимого комедийного трио советских зрителей был иностранный прототип, который, вероятно, вдохновил Леонида Гайдая на фильм «Самогонщики». Задолго до того, как Вицин, Никулин и Моргунов впервые появились на экране в одном кадре, в США зрителей развлекала другая троица.

С 1930 по 1970-е годы американцы следили за похождениями Ларри, Керли и Мо из трио «Три балбеса». Их роли исполнили Ларри Файн, Мо Ховард и Керли Ховард. Актерский состав коллектива претерпевал изменения, но большинству поклонников запомнился в золотом составе.

Вот как выглядели американские Трус, Балбес и Бывалый

В отличие от отечественной троицы, они сыграли в десятках киноработ, выпуская по восемь короткометражек в год, и дольше продержались на экране. Именно Ларри, Керли и Мо стали причиной обвинений в адрес Гайдая, которого подозревали в плагиате.

Возможно, режиссер действительно ориентировался на «Трех балбесов» при создании собственных героев, но факт в том, что такие персонажи есть во многих странах.

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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