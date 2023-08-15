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Вот как выглядела Наргиз, пока на ее лице не появились страшные отметины (фото)

15 августа 2023 06:45
Вот как выглядела Наргиз, пока на ее лице не появились страшные отметины (фото)

Эпатажная бунтарка была изящной красоткой.

Наргиз Закирова известна не только мощным голосом, но и броской внешностью. Артистка бреется налысо, а ее тело украшают затейливые татуировки, в том числе и голову.

Певица была такой не всегда: в юности она могла похвастаться длинными черными волосами. Фотографии молодой Наргиз в Сети вызывают восторг пользователей — такая красавица, что глаз не отвести.

Артистка родилась в Узбекистане. Она выросла в творческой семье и с юных лет больше всего любила заниматься музыкой. Еще во время учебы в школе она принимала участие в песенных конкурсах. Экспериментировать с имиджем звезда также стала еще в молодости.

Закирова поделилась в социальных сетях своей фотографией 2008 года. Тогда она уже покрыла руки татуировками и выбрала дерзкий имидж, но еще носила роскошные волосы и не думала с ними расставаться. Поклонники в восторге, ведь они не ожидали увидеть Наргиз такой женственной и очаровательной.

Вот как выглядела Наргиз, пока на ее лице не появились страшные отметины (фото)

«Все же с длинными волосами вам классно», — считают фанаты.

Фото: Соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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