Вот как выглядел самый известный тунеядец СССР: зрители будут в шоке

Николай Годовиков стал известен по роли Петрухи из «Белого солнца пустыни». Артист мгновенно влюбил в себя многочисленных поклонников, а после неожиданно пропал с экранов.

Дело в том, что знаменитость не был профессиональным актером и после службы в армии не смог вернуться на съемочную площадку. Несмотря на всю любовь зрителей, он был вынужден работать слесарем, каменщиком и грузчиком, постепенно забывая о своей актерской мечте.

Однажды он попал в драку и получил тяжелую рану в области груди. Это мешало ему работать, поэтому он перестал появляться на стройке, а спустя некоторое время его признали тунеядцем. Годовикова на год отправили в тюрьму и забрали все личные вещи и даже комнату в коммунальной квартире.

Как позднее признавался сам артист, именно это толкнуло его стать преступником. После возвращения из тюрьмы он погрузился в мир криминала и еще несколько раз оказывался на скамье подсудимых, отказываясь зарабатывать на жизнь честным путем. В кино же Петруха вернулся только в 2000-х.