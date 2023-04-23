Вот как ведут себя воздушные знаки Зодиака, когда их обидели: лучше до этого не доводить

Конфликтные ситуации - крайне неприятная, но неотъемлемая часть жизни. Порой они нужны для того, чтобы оппоненты услышали и поняли друг друга, но бывает и так, что ссоры не несут в себе никакого конструктивного зерна. Люди просто обижают друг друга резкими и необдуманными высказываниями, а потом не находят в себе сил помириться. Астрологи убеждены - продолжительность конфликта будет во многом зависеть от знака зодиака враждующих сторон. Как долго обижаются представители воздушной стихии - Близнецы, Весы и Водолеи, и как ведут себя во время конфронтации, рассказали эксперты.

Близнецы

С летними представителями воздушной стихии вступать в конфликт не рекомендуется. В обратном случае вы рискуете надолго испортить с ними отношения и потерять их из виду. Как только Близнецы понимают, что им некомфортно общаться с конкретным человеком, они вычеркивают его из ближнего окружения.

Впрочем, начинать с уроженцами знака открытую ссору тоже не рекомендуется.

В гневе Близнецы могут наговорить настолько неприятных вещей, которые вы будете помнить всю свою жизнь. Они не стесняются в выражениях, напротив, они стремятся причинить оппоненту боль посильнее.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, невероятно обидчивы. Стоит только посмотреть на них как-нибудь не так, и они моментально надувают губки. При этом представители знака не станут обрушивать на обидчика поток гневных слов, скорее, отправятся на поиски того, кто их выслушает и пожалеет.

В некоторых случаях такое поведение Весов может принести обидчику еще больше неприятностей, чем открытый конфликт.

Уроженцы знака своими жалобами способны настроить против своего оппонента всех окружающих и превратить его в изгоя. Потому-то с Весами необходимо держать ухо востро.

Водолей

Непредсказуемость - главный козырь Водолея, в том числе во время ссор. В некоторых случаях представители воздушной стихии могут кричать, срывая голос, бить посуду и бросаться в обидчика попавшими под руку предметами, в некоторых - только посмотрят загадочно и промолчат, оставляя оппонента в недоумении.

Стоит помнить о том, что Водолей - знак очень гордый.

Его уроженцы не станут поддерживать связь с человеком, который чем-то их задел. Ведь он вполне способен поступить с ними так же некрасиво в дальнейшем. Даже чистосердечные извинения не помогут - Водолей будет в ним непреклонен.