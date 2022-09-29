Вот как в сюжет «Бриллиантовой руки» попало случайное оскорбление

Актерский экспромт — явление в любом фильме не просто не случайное, а практически закономерное. Ведь рано или поздно кто-то из снимающихся на площадке людей «выкинет» что-то, чего нет в сценарии, но сделает это очень достоверно или экспрессивно. И здесь уже дело режиссера и его интуиции — оставлять этот дубль или нет. Но если уж экспромт в итоге остался, то он того определенно стоит.

Именно так случилось с одной из реплик Анатолия Папанова на съемках легендарной «Бриллиантовой руки». Когда снимали сцену, в которой его герой Лелик погружается с аквалангом, очень волновавшийся в тот день помощник Гайдая постоянно что-то путал. Съемки никак не могли закончиться нормально, повторяясь дубль за дублем.

Кончилось это тем, что в очередной раз вынырнувший из холодной осенней воды и уже крепко замерзший Папанов в сердцах заорал на помрежа: «Тьфу, идиот!». А камеру в тот момент как раз забыли выключить. И, естественно, ругательство попало на пленку.

Когда это увидел смотревший отснятое за съемочный день Леонид Гайдай, то пришел в восторг и решил непременно оставить в фильме. Только адресатом ругательства стал, естественно, не помощник режиссера, а герой Андрея Миронова — Гена Козодоев.