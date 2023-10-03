Вот как в СССР издевались над детьми в школе: схватитесь за голову от ужаса

Учеба в советской школе для таких гениев как Леонардо да Винчи, Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн закончилась бы, по меньшей мере, гонениями, либо же они стали обычными изгоями, а все потому, что писали левой рукой.

Советская система не предполагала обучать левшей по правилам, отличающимся от детей, которые все делают правой рукой. В школах того времени письмо левой рукой считали болезнью, и учеников всячески старались переучивать, вплоть до отчисления из учебного заведения.

Для переучивания применялись самые разнообразные методы: одним ученикам привязывали левую руку к стулу и часами заставляли выводить правой рукой палочки и буквы.

Советский врач-психиатр Капустин называл левшей дегенератами, а также людьми, не обладающими какими-то талантами. Притеснения учеников, которые писали левой рукой, закончились лишь в 1985 году. Позже и вовсе стали появляться исследования, что именно люди с такой особенностью обладают большими творческими способностями, чем правши.