Вот как в молодости выглядел самый красивый цыган Советского Союза (фото)

Николая Сличенко еще при жизни называли самым красивым цыганом всего Советского Союза. Основатель и бессменный худрук знаменитого театра «Ромэн» действительно был одним из первых красавцев в СССР, из-за этого режиссеры регулярно звали его на съемки тех или иных фильмов.

«Олеко Дундич», «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» — все эти фильмы вошли в золотой фонд отечественного кино и благодаря актерскому таланту, внешности и харизме Николая Алексеевича. А еще были многочисленные роли в театре, съемки на телевидении, концерты и гастроли. Красота и обаяние Сличенко приковывали к себе внимание людей по обе стороны экрана и сцены.

Это не раз отмечали и поклонники народного артиста. «Все в этом человеке прекрасно, природа щедро одарила его талантом. Голос, который хочется слушать, внешность красавца, а как танцует — кажется, пола не касается», «Хочется просто слушать, слушать и лицезреть!» — писали они.