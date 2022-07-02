Вот как уборщица нашла «мертвого» Никулина в подвале гостиницы
Актера случайно «похоронили».
Как ни пытались уберечь Юрия Никулина на съемках «Бриллиантовой руки» да не смогли. Производство фильма осложнили рискованные сцены, которые добавили седых волос не только съемочной группе, но и незадействованным лицам.
Так, уборщице гостиницы, где остановились актеры и создатели фильма, довелось пережить несколько жутких минут, когда в подвале она обнаружила мертвого Никулина.
Несчастная женщина впала в истерику, заразив паникой всю съемочную команду. Вскоре все выдохнули с облегчением, когда поняли, в чем дело. Оказалось, что за актера уборщица приняла манекен, изготовленный специально для сцены с вертолетом.
Сбрасывать живого Никулина с высоты никто бы не посмел, поэтому режиссер просто соединил на экране два кадра: заранее снятый фон с лесом и падающего из багажника артиста.
Правда, травму Юрий Владимирович все же получил: крюк подъемного крана действительно ударил его по затылку, отчего в кадре все и выглядело так реалистично, передает «Новый очаг».