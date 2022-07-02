Вот как уборщица нашла «мертвого» Никулина в подвале гостиницы

Как ни пытались уберечь Юрия Никулина на съемках «Бриллиантовой руки» да не смогли. Производство фильма осложнили рискованные сцены, которые добавили седых волос не только съемочной группе, но и незадействованным лицам.

Так, уборщице гостиницы, где остановились актеры и создатели фильма, довелось пережить несколько жутких минут, когда в подвале она обнаружила мертвого Никулина.

Несчастная женщина впала в истерику, заразив паникой всю съемочную команду. Вскоре все выдохнули с облегчением, когда поняли, в чем дело. Оказалось, что за актера уборщица приняла манекен, изготовленный специально для сцены с вертолетом.

Сбрасывать живого Никулина с высоты никто бы не посмел, поэтому режиссер просто соединил на экране два кадра: заранее снятый фон с лесом и падающего из багажника артиста.

Правда, травму Юрий Владимирович все же получил: крюк подъемного крана действительно ударил его по затылку, отчего в кадре все и выглядело так реалистично, передает «Новый очаг».