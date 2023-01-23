Вот как Света Слоник из «Зимней вишни» в лихие 90-е выкарабкалась из нищеты

В то время даже знаменитости пытались свести концы с концами.

Сегодня Ирина Климова может похвастаться достаточно обширной фильмографией и толпой преданных поклонников. Но в ее жизни был период, когда актерская карьера ушла на второй план.

Роль Светы Слоник из фильма «Зимняя вишня 2» стала для девушки всего лишь третьей, но оказалась очень значимой. После съемок артистка даже решила покинуть театр и посвятить свое время участию в новых проектах. Однако в начале 1990-х во всей киноиндустрии наблюдался внушительный спад. Многие звезды вынуждены были искать другую работу, чтобы хоть как-то выжить. Ирине тоже пришлось сменить профессию.

Девушка стала риелтором и пару месяцев ездила по столице, показывая и сдавая квартиры. Но в один день в ее жизни вновь появилось любимое занятие. Режиссер Леонид Пчелкин предложил актрисе роль в сериале «Петербургские тайны». Климова вновь вернулась на экраны, и ее карьера пошла в гору.