Вот как советский «Рикки-Тикки-Тави» исправил расистский рассказ Киплинга

В 1965 году в СССР вышел на экраны мультфильм «Рикки-Тикки-Тави» по одноименному рассказу великого британца Редьярда Киплинга. Лента сразу завоевала любовь зрителей. Но в то время почти никому не было известно, что моральные и этические принципы, заложенные в основу мультфильма, кардинально расходились с тем, о чем писал Киплинг.

У знаменитого писателя Рикки — носитель идеи про «бремя белого человека», безжалостного к своим врагам и презирающего мягкость и трусость, которую проявляют птицы и крысы. Именно с типичного представителя белой расы того времени и списан образ мангуста. Более того, он и ведет себя так, как будто постоянно находится на войне (чем и занимались британцы эпохи Киплинга).

А вот Александра Снежко-Блоцкая и ее съемочная группа, снимая свой мультфильм, заложили в него совершенно иной подход, направив смысл истории Киплинга совсем в другую сторону. Главное, что сделала режиссер, — превратила всех людей в мультфильме в индусов, тем самым сразу лишив историю о храбром мангусте какого-либо расистского подтекста.

Кроме того, для любого советского (а позже и российского) ребенка на первом месте при просмотре «Рикки-Тикки-Тави» всегда была мысль о том, что семьи, в которых родители правильно воспитывают своих детей, в итоге становятся радостными и счастливыми. Именно этот мотив стал залогом того, что легендарный мультфильм смотрит и любит уже не одно поколение зрителей.