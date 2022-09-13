Вот как советская экранизация «Мушкетеров» спасла Атоса от ненависти зрителей

Уже не первое и не второе поколения россиян восторгаются фильмами о мушкетерах, снятыми режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Причиной тому являются потрясающие образы главных героев, воплощенные на экране звездами советского кино.

Касается это, разумеется, и насквозь утонченного и аристократичного Атоса, которого с блеском сыграл во всех фильмах «мушкетерской» франшизы Вениамин Смехов.

Однако книжный образ графа де Ла Фер далеко не так благороден, как могло показаться зрителям. Будучи под впечатлением от знаменитой экранизации, многие даже при последующем перечитывании легендарного романа не замечают того факта, что граф — хладнокровный и безжалостный убийца собственной жены.

Если судить по тексту Дюма, Атос принял весьма расчетливое и взвешенное решение покончить с женой, увидев у нее клеймо в виде лилии — так во Франции тех лет помечали преступников. Благородный мушкетер выслушивает супругу и казнит ее, чтобы защитить свою репутацию. Это мало похоже на убийство в состоянии аффекта, о котором в фильме пьяный Атос рассказывает Д’Артаньяну.