Вот как Скорпион, Рыбы и Рак разрушают отношения: вторым половинкам не понравится

Романтические отношения состоят не только из любовных клятв, приятных сюрпризов и неожиданных подарков. Во всех парах время от времени возникают разногласия, главное - найти их первопричину и устранить ее. Астрологи говорят, что в некоторых случаях непонимание между партнерами появляется из-за того, что один из них принадлежит к определенному знаку зодиака и следует заданным звездами паттернам. Рассказываем, какие фатальные ошибки в отношениях совершают представители водной стихии - некоторые из них способны разрушить связь раз и навсегда.

Рак

“Я обиделась, больше никогда не подходи ко мне!” - именно эта фраза могла бы стать девизом Рака.

Представители водной стихии настолько болезненно воспринимают любую мелочь, что дуются на партнера по нескольку раз на день. Второй половинке приходится потанцевать с бубном вокруг, чтобы Рак соизволил рассказать, что произошло и как вымолить его прощение.

Мало кто готов постоянно ловить на себе оскорбленные взгляды избранника и гадать, что такого он снова сделал не так. Привычка водного знака обижаться может сыграть с ним злую шутку - в какой-то момент партнер просто развернется и уйдет.

Скорпион

У людей, рожденных под знаком Скорпиона, ревность в крови.

Стоит уроженцу знака заметить, как вторая половинка сидит с телефоном в руке и на губах ее играет загадочная улыбка, как внутренний Отелло начинает бить в набат: “Тебе изменяют!”

Скорпиону даже в голову не приходит, что партнер может присматривать для него сюрприз.

Представители водной стихии настолько надоедают избраннику своей беспочвенной ревностью, что в конечном итоге тот ставит ультиматум: или Скорпион учится доверять, или отношения окончены”. А поскольку этот знак неисправим, исход романа предопределен заранее.

Рыбы

Витать в облаках - любимое Рыбкино занятие. Если Скорпион разрушает отношения своей удушающей ревностью, то весенний водный знак - тем, что постоянно провоцирует партнера на нехорошие подозрения. Рыбы любят наводить тень на плетень, интриговать и наслаждаться произведенным эффектом.

На самом деле у Рыб может не быть никаких тайн от партнера, но они будут упорно делать вид, что есть.

Представители этого знака обожают, когда их боятся потерять, когда ищут их внимания и ласки. Вот только далеко не каждый партнер готов терпеть подобное отношение к себе.