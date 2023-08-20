Вот как сейчас выглядит проблемный сын, вытянувший из Ливанова все соки

Василий Ливанов получил всемирную известность благодаря роли английского сыщика Шерлока Холмса. Свою звездную карьеру, востребованность в театрах и в кино артист совмещал с насыщенной личной жизнью. Ливанов был женат дважды, в первом браке у него родилась дочка, а во втором — два долгожданных сына. Но старший наследник поначалу приносил артисту исключительно проблемы, а не радость.

Борис собирался стать актером, как отец, но пошел по наклонной и увлекся спиртным. В 2002 году в браке у него родилась дочка Ева. Родители Ливанова-младшего были против этого союза сына, но помогали заботиться о внучке. А спустя 7 лет Борис угодил за решетку по обвинению в убийстве: инцидент произошел на новогодней вечеринке.

Проблемы сына буквально вытянули из Ливанова все силы. Он начал редко появляться на публике, да и узнать в иссохшем и изнуренном старике Шерлока Холмса было уже сложно. Его наследник освободился из тюрьмы в 2014 году и начал новую жизнь. Сейчас 49-летний Борис Ливанов занимается писательством и изредка появляется в кино. Но его внешний вид печалит комментаторов в Сети.