Вот как сейчас выглядит проблемный сын, вытянувший из Ливанова все соки
Мужчина кажется существенно старше своего возраста.
Василий Ливанов получил всемирную известность благодаря роли английского сыщика Шерлока Холмса. Свою звездную карьеру, востребованность в театрах и в кино артист совмещал с насыщенной личной жизнью. Ливанов был женат дважды, в первом браке у него родилась дочка, а во втором — два долгожданных сына. Но старший наследник поначалу приносил артисту исключительно проблемы, а не радость.
Борис собирался стать актером, как отец, но пошел по наклонной и увлекся спиртным. В 2002 году в браке у него родилась дочка Ева. Родители Ливанова-младшего были против этого союза сына, но помогали заботиться о внучке. А спустя 7 лет Борис угодил за решетку по обвинению в убийстве: инцидент произошел на новогодней вечеринке.
Проблемы сына буквально вытянули из Ливанова все силы. Он начал редко появляться на публике, да и узнать в иссохшем и изнуренном старике Шерлока Холмса было уже сложно. Его наследник освободился из тюрьмы в 2014 году и начал новую жизнь. Сейчас 49-летний Борис Ливанов занимается писательством и изредка появляется в кино. Но его внешний вид печалит комментаторов в Сети.
«И себе жизнь испортил, и отцу», «Тюрьма людей не красит, жалкое зрелище», — отмечают пользователи.