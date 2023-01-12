Вот как сейчас выглядит девочка с первого в мире фото на сотовом телефоне

Сегодня фотографией новорожденного ребенка на смартфоне вряд ли кого-то можно удивить. Однако в 1997 году снимок Софи Кан стал настоящей сенсацией.

Отец девочки так сильно волновался и ждал рождения дочери, что решил себя чем-то занять. Рядом с ним были его ноутбук, телефон и фотоаппарат, над которыми и начал работать Филипп Кан. Он придумал, как можно связать три этих устройства, и даже написал код. Когда малышка появилась на свет, счастливый мужчина сделал первый снимок на телефон. Позже он передал технологию крупным компаниям, и она ушла в массовое пользование.

Звезде этой фотографии сегодня исполнилось уже 26 лет. Однако о жизни Софи мало что известно. Родители решили оградить ее от излишнего внимания, и это дало свои положительные результаты. Девушка учится сама зарабатывать на жизнь и одно время работала над стартапом, чтобы оплачивать докторантуру. Возможно, в будущем и она сможет сделать сенсационное открытие.