Вот как сейчас выглядит 35-летний россиянин, который перестал стареть в 14

Когда люди видят Дениса Вашурина, у них не возникнет сомнений по поводу его возраста. Молодой человек и правда выглядит как обычный подросток, но на самом деле он уже взрослый мужчина в самом расцвете лет.

Так произошло из-за серьезного эндокринного заболевания, которое изначально приняли за другой диагноз и лечили не совсем то, что нужно. Хотя многие и мечтают об этой особенности, сам Денис не считает это подарком судьбы. Примерно с 14 лет его внешность не менялась, а рост 35-летнего мужчины сейчас составляет всего 149 сантиметров.

Из-за того, что он выглядит как подросток, с ним нередко происходят конфузы. Например, работники ГАИ часто останавливают машину Вашурина и просят предъявить документы. Но за долгие годы он уже привык к таким проверкам. Кроме того, мужчина обрел счастье и в личной жизни, а любящую девушку никак не смущает его внешний облик.