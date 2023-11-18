Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость

Сериал «Клон» известен не только захватывающим сюжетом, но и замечательной музыкой, звучащей в нем. Авторы проекта умело сочетали популярные треки поп-исполнителей с эмоциональной восточной музыкой, создавая неповторимую атмосферу.

Многосерийная мыльная опера рассказывает историю о смелой мусульманке Жади. Сценарий был написан Глорией Перес, а первая серия вышла в Бразилии в 2001 году на канале Rede Globo. Изначально создатели проекта не ожидали такого успеха. Они испытывали опасения, связанные с темой сюжета, особенно после теракта 11 сентября в Америке, так как в «Клоне» много героев-мусульман.

Но сериал стал настоящим хитом. История о запретной любви двух разлученных людей, о создании копии главного героя через клонирование и о столкновении западной и восточной культур привлекла внимание зрителей из разных стран.

Особенно сериал полюбился в России, где стал настоящим хитом и завоевал сердца миллионов поклонников. Но мало кто знает, что в сериале также присутствуют музыкальные композиции отечественных композиторов.

Например, тему Жади под названием Urga написал Эдуард Артемьев для фильма Никиты Михалкова «Урга — территория любви». Не менее удивительно, что для персонажа Назиры создатели решили использовать песню «Очи черные», исполненную на турецком языке.