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Вот как секс-символ Франции выглядела незадолго до гибели: печальное зрелище

3 ноября 2022 05:40
Вот как секс-символ Франции выглядела незадолго до гибели: печальное зрелище

Слава не пошла звезде на пользу.

Мария Шнайдер была совсем молодой актрисой, когда ее настигла всемирная известность. Роль Жанны в культовом фильме «Последнее танго в Париже» сделала из девятнадцатилетней француженки настоящий секс-символ.

К сожалению, слава не пошла Шнайдер на пользу: она всерьез увлеклась алкоголем и запрещенными веществами, из-за чего ее снимали прямо со съемок такие именитые режиссеры, как Бернардо Бертолуччи и Луис Бунюэль. Впоследствии актриса смогла вернуться в кино, но былая популярность осталась в прошлом. Да и выглядела Шнайдер из-за последствий своей бурной жизни гораздо хуже, чем на свой возраст: седина, морщины и одутловатое лицо совсем не напоминали в ней ту, по которой сходили с ума почти все окружавшие ее мужчины.

Вот как секс-символ Франции выглядела незадолго до гибели: печальное зрелище

В 2011 году 58-летняя Мария скончалась от рака, с которым боролась много лет. Она вынашивала еще множество творческих планов, но все они так и остались нереализованными.

Фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже» (1972)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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