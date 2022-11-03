Вот как секс-символ Франции выглядела незадолго до гибели: печальное зрелище

Мария Шнайдер была совсем молодой актрисой, когда ее настигла всемирная известность. Роль Жанны в культовом фильме «Последнее танго в Париже» сделала из девятнадцатилетней француженки настоящий секс-символ.

К сожалению, слава не пошла Шнайдер на пользу: она всерьез увлеклась алкоголем и запрещенными веществами, из-за чего ее снимали прямо со съемок такие именитые режиссеры, как Бернардо Бертолуччи и Луис Бунюэль. Впоследствии актриса смогла вернуться в кино, но былая популярность осталась в прошлом. Да и выглядела Шнайдер из-за последствий своей бурной жизни гораздо хуже, чем на свой возраст: седина, морщины и одутловатое лицо совсем не напоминали в ней ту, по которой сходили с ума почти все окружавшие ее мужчины.

В 2011 году 58-летняя Мария скончалась от рака, с которым боролась много лет. Она вынашивала еще множество творческих планов, но все они так и остались нереализованными.