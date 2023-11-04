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Вот как сегодня выглядит актер, которого считали внебрачным сыном Яковлева

4 ноября 2023 13:45
Вот как сегодня выглядит актер, которого считали внебрачным сыном Яковлева

История с родством полна слухов и домыслов.

Поразительное сходство во внешности актера Сергея Пиоро и Юрия Яковлева еще во время съемок ситкома «Универ» не заметил только слепой. Сплетники даже пытались распустить слух, что Пиоро — внебрачный сын Яковлева.

Документальных подтверждений таким домыслам не нашлось. Но отрицать феноменальное сходство двух актеров, один из которых годится другому в отцы, действительно сложно.

Причем с годами Пиоро не стал меньше походить на Яковлева, а наоборот. Артист даже признался, что ему не раз поступали меркантильные и мерзкие предложения: ходить по телешоу и рассказывать всем, дескать он бастард «Ивана Васильевича».

Но на такой отвратительный поступок артист, конечно же, не решился. А свое сходство с Яковлевым объясняет просто: природа порой шутит и не такие шутки, а «двойники» и вовсе есть у всех, просто ему повезло встретить своего.

Вот как сегодня выглядит актер, которого считали внебрачным сыном Яковлева
Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), кадр из сериала «Доктор Котов»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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