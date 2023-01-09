Вот как сегодня выглядит актер, которого считали внебрачным сыном Михалкова

Первая же роль Федора Стукова в кино оказалась звездной. Он снялся в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», когда ему было всего 7 лет. Через два года он снова работал с режиссером уже на площадке «Родни». А еще получил роль, о которой мечтали сотни маленьких актеров в начале 1980-х годов — Тома Сойера в экранизации Станислава Говорухина. Именно Михалков посоветовал коллеге-режиссеру обратить внимание на талантливого ребенка.

В киносреде тут же поползли слухи о причинах такого особенного отношения постановщика к мальчику. В их внешности начали находить общие черты, и сплетники даже утверждали, что Федор — внебрачный сын Михалкова.

Юный Стуков не обращал внимания на завистников. Он окончил Щукинское училище, снялся еще в нескольких проектах, а затем поменял профессию. Как режиссер и продюсер Стуков запустил нашумевшее реалити-шоу «За стеклом» и поработал над несколькими эпизодами «Физрука» и «Восьмидесятых». Также постановщик занимается производством документальных сериалов.