Вот как себя ведут Рак, Рыбы и Скорпион, когда им не отвечают взаимностью

“Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает”, - слова из песни, популярной в советское время, откликаются в душе каждого человека, кто хоть раз в жизни столкнулся с отказом. Когда становится очевидно, что приглянувшийся представитель противоположного пола не отвечает взаимностью, все справляются с болью по-разному. Кто-то впадает в ступор и замыкается в себе, кто-то, напротив, пускается во все тяжкие в надежде забыть безответную любовь. Астрологи рассказали, как ведут себя в подобной ситуации представители водных знаков, известные своей крайней чувствительностью.

Рак

Категоричный отказ из уст понравившегося человека становится для Рака настоящей трагедией. Услышав роковое “нет”, представитель водной стихии на какое-то время закроется в себе, чтобы осмыслить произошедшее и понять, как жить дальше.

Не стоит тормошить его, лучше дать время погоревать о разбитом сердце.

Рак будет вспоминать в подробностях каждую минуту, проведенную рядом с несостоявшимся возлюбленным, размышлять над тем, что он мог сделать не так. Представителю знака понадобится время, чтобы прийти в себя, но в один прекрасный день он проснется и поймет, что открыт для нового чувства.

Скорпион

Среди водных знаков ярче и колоритнее всего страдает Скорпион. Люди, рожденные под этим созвездием, о себе самого высокого мнения. Они попросту представить себе не могут, как это можно им, таким красивым, успешным, талантливым можно ответить отказом.

Поражение на любовном фронте Скорпион воспринимает как личное оскорбление.

Он еще не раз попробует взять штурмом непокоренную крепость, и лишь когда увидит несостоявшуюся пассию в чьем-то обществе, поймет, что все напрасно. И все же этот водный знак не откажет себе в удовольствии напакостить ей напоследок.

Рыбы

Рыбы - обладатели самой мощной интуиции в зодиакальном круге. Они нутром чувствуют, когда понравившийся им человек не отвечает взаимностью. И все равно не перестают испытывать к нему нежные чувства - словно сказочная Русалочка, полюбившая прекрасного Принца.

Столкнувшись с прямым отказом, представители этого водного знака будут сильно опечалены.

Некоторое время они будут страдать по той истории любви, которая так и не воплотилась в реальности. Но после, исчерпав свою тоску до дна, отправятся на поиски человека, который по-настоящему их полюбит.