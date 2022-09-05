Вот как Рязанов растоптал гордость Высоцкого: поэт не заслужил обиды

Уже после смерти Владимира Высоцкого постановщик Эльдар Рязанов работал над несколькими документальными картинами о звезде. По всей видимости, таким образом он пытался искупить собственную ошибку, ведь бард мог поработать с режиссером еще при жизни.

В конце 60-х годов постановщик задался целью найти подходящего исполнителя на роль Сирано де Бержерака, мечтая экранизировать знаменитую пьесу. Рязанов видел в этой роли Евгения Евтушенко и очень удивился, когда при случайной встрече в театре молодой поэт Владимир Высоцкий попросил о пробах. Режиссер, не задумываясь, ответил, что ищет на роль настоящего поэта. Замечание смущенного барда о том, что он тоже пишет стихи, его не убедило.

«Все-таки это не очень большая поэзия», — вспоминал собственные мысли Рязанов в книге «Неподведенные итоги ».

Тем не менее он позволил поэту прийти на пробы, но в фильм его не утвердил. Экранизация в итоге и вовсе не пошла в работу. Но Рязанов смог признать ошибку и постарался загладить тот инцидент, когда он растоптал гордость Высоцкого. Спустя несколько лет режиссер позвонил поэту и лично выразил свое восхищение его творчеством.