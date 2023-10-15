Вот как Пугачева заработала миллионы: простых людей за такое легко бы посадили

Ни для кого не секрет, что к своим 74 годам Алла Пугачева скопила неплохое состояние, которое позволяет ей вести безбедную жизнь. Этот капитал она приумножала во время своей успешной карьеры. Причем делалось это не всегда честными способами.

Один из бывших супругов певицы Александр Стефанович признавался, что во времена СССР они часто обманывали чиновников. По бумагам фиксировалось, что концертные залы не были заполнены. Организовывались даже показательные акты сожжения лишних билетов, хотя на самом деле вместо них были обычные бумажки.

Таким образом почти треть выручки от выступлений шла напрямую Пугачевой и ее менеджерам. Тем не менее следствие все равно заинтересовалось этими несостыковками. Исполнительнице удалось выйти сухой из воды, чего не скажешь о главе ее ансамбля Александре Авилове.

Несмотря на то, что мужчина даже не занимался финансовыми обязанностями и не имел отношения к разделу миллионов, всю вину повесили на него и отправили в тюрьму. Артистка пыталась защитить коллегу, но от срока это его не уберегло. Ему дали три года исправительных работ.