Вот как ненависть к СССР подарила россиянам лучший музыкальный фильм

Уничтожить память не вышло, но получилось на ней заработать.

В ночь с 1995 на 1996 год на федеральном канале впервые вышли «Старые песни о главном», в один миг ставшие оглушающим хитом. Музыкальный фильм запустил целый цикл подобных проектов, в которых с удовольствием принимали участие звезды первой величины.

Действие фильма разворачивалось в советском колхозе в начале 1950-х годов; Газманов, Пресняков, Орбакайте, Королева и многие другие примерили на себя образы простых советских граждан и исполняли старые песни на новый лад.

Успех фильма казался невозможным, ведь на протяжении нескольких лет зрителям пытались привить отвращение к советской культуре. Но именно антисоветская пропаганда и стала залогом высоких рейтингов.