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Вот как ненависть к СССР подарила россиянам лучший музыкальный фильм

30 июля 2022 10:16
Вот как ненависть к СССР подарила россиянам лучший музыкальный фильм

Уничтожить память не вышло, но получилось на ней заработать.

В ночь с 1995 на 1996 год на федеральном канале впервые вышли «Старые песни о главном», в один миг ставшие оглушающим хитом. Музыкальный фильм запустил целый цикл подобных проектов, в которых с удовольствием принимали участие звезды первой величины.

Действие фильма разворачивалось в советском колхозе в начале 1950-х годов; Газманов, Пресняков, Орбакайте, Королева и многие другие примерили на себя образы простых советских граждан и исполняли старые песни на новый лад.

Успех фильма казался невозможным, ведь на протяжении нескольких лет зрителям пытались привить отвращение к советской культуре. Но именно антисоветская пропаганда и стала залогом высоких рейтингов.

«Люди устали от такой навязчивой интервенции. Им хотелось чего-то теплого и родного — и оно пришло. Это была настоящая реабилитация культуры, которую несколько лет подряд пытались похоронить. Выяснилось, что за "совок" совсем необязательно должно быть стыдно», — рассказали в программе «История русской поп-музыки».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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