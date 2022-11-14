Вот как наказывали за татуировки в СССР: доходило до высшей меры

Благодаря советскому наследию у многих до сих пор живы установки, что тату — это признак тюремной культуры. Действительно, в СССР наколки пользовались бешеной популярностью в местах не столь отдаленных. Отсюда и пошла ассоциация тату с маргинальным обществом.

Мало кто знает, но когда-то рисунки на теле считались признаком привилегированности. В царские времена татуировки могли себе позволить лишь представители высших слоев. Отсюда у властей СССР возникло предвзятое отношение к наколкам. А заключенные лишь подлили масла в огонь, когда начали наносить на кожу антисоветские лозунги с критикой строя.

За подобные выходки полагались суровые санкции. При Сталине картинки заставляли выводить насильно, а за некоторые антисоветские надписи могли вообще расстрелять.

Постепенно татуировки стали проникать в общественную жизнь. Но расслабляться не стоило, ведь человека с наколкой могли сдать милиционерам. К людям с тату по-прежнему относились с пренебрежением, поэтому обладатели картинок на теле старались всячески скрывать от окружающих свой «страшный» секрет.