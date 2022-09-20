Вот как на самом деле выглядели герои фильма «1+1»: разница ощутима

Французская драма «1+1», вышедшая в 2011 году, стала одним из самых успешных проектов тех лет. Фильм собрал несколько премий, среди которых были «Золотой глобус» и BAFTA. История крепкой мужской дружбы имела под собой вполне реальные основания. Филипп и его помощник действительно существуют в жизни, хоть и отличаются внешне от игравших их Франсуа Клюзе и Омара Си.

В жизни герои не такие подтянутые и эффектные внешне. Филипп оказался совсем не похож на Клюзе: это грузный и лысеющий мужчина. Его друг и ассистент, алжирский мусульманин Абдель, тоже далек от образа темнокожего красавца Омара. Но они оба такие же обаятельные, какими их показали в фильме.

Сумасбродные поступки, разговоры по душам и безобидные розыгрыши — все эти детали перекочевали на экран из их жизни. Филипп и Абдель провели вместе около 10 лет, после чего помощник передал свои обязанности другому ассистенту. Судьбоносной для мужчин оказалась поездка в Марокко в 2003 году: они оба встретили там «вторые половинки».

Французский бизнесмен так и остался за рубежом, вместе с женой Хадиджей они воспитывают двоих детей от ее предыдущего брака и третьего приемного ребенка. Абдель тоже стал многодетным отцом. Он перевез семью в Алжир, где управляет птицефермой.