Вот как «мускулистая Барби» из России выглядела до того, как стать качком (фото)

Юлия Винс прославилась на всю страну из-за своей любви к тренажерному залу. Девушка добилась настолько впечатляющих результатов, что пользователи Сети начали называть ее «мускулистой Барби». При этом мало кто из поклонников догадывался, как Юлия выглядела до первого похода в зал.

Как оказалось, девушка росла в самой обычной семье и в юности не проявляла интерес к пауэрлифтингу. В 15 лет она решила, что недостаточно уверена в себе, поэтому отправилась в тренажерный зал. Сначала Юлии помогал тренер, а со временем она уже начала заниматься самостоятельно и искренне влюбилась в этот вид спорта.

За годы тренировок россиянка смогла полностью изменить свою внешность. При этом Юлия отличается нежными чертами лица, что удивляет ее многочисленных поклонников. Как признаются пользователи Сети, они не могли представить, что настолько милая девушка может обладать таким атлетичным телом.