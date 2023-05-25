Вот как можно влюбить в себя мужчину Скорпиона: способ подойдет не всем

Мужчины, рожденные под знаком Скорпиона - лакомый кусочек для представительниц прекрасного пола. Ведь парни, рожденные под водным знаком, наделены необыкновенной харизмой и притягательностью. Это успешные бизнесмены, рядом с которыми любая будет чувствовать себя как за каменной стеной. Вот только покорить такого мужчину - задачка не из легких. Астрологи рекомендуют прислушаться к советам звезд и написать сценарий для начала романа со Скорпионом - но необходимо помнить об осторожности.

Позвольте Скорпиону почувствовать себя героем

В мировой культуре сложилось немало различных архетипов. Каждый из них находит свое отражение в персонажах фильмов, сериалов, книг и других произведений, а иногда и в реальной жизни. Одним из них является образ так называемой девы в беде или преследуемой девы, известный с незапамятных времен.

Помните, как в сказках герой или принц спасает прекрасную, но беспомощную даму от дракона, разбойников или других напастей? А после барышня с благодарностью отдает спасителю свое сердце, да и тот во время испытания успевает проникнуться к ней любовью. Именно этот сюжет предлагают вспомнить астрологи.

В глубине души, несмотря на внешнюю маскулинность, мужчина-Скорпион довольно раним и даже неуверен в себе.

Порой ему бывает сложно решиться на такой ответственный шаг, как знакомство с женщиной. А вдруг она его отвергнет? Такой удар для самооценки! Но можно взять ситуацию в свои руки и написать первую главу в истории любви.

Звезды говорят, что можно смоделировать ситуацию, в которой Скорпиону как раз таки будет отведена роль спасителя дамы в беде. Вариантов может быть невообразимое множество. Сломался компьютер, а его срочно необходимо починить. Какие-то неполадки с машиной, нужен совет опытного автомобилиста, и т.д.

Такой способ работает безотказно.

В роли героя, пришедшего на помощь слабой деве, Скорпион ощущает себя на высоте. Он тут же проникается добрыми чувствами к той, что смотрит на него с благодарностью, а там, глядишь, до приглашения на свидание и прочих знаков внимания рукой подать.

Единственное, о чем стоит помнить, взяв на вооружение этот сценарий - необходимо делать акцент на той сфере, в которой Скорпион по-настоящему силен.

Не стоит приглашать чинить ноутбук того, кто не смыслит в технике, или чинить машину - того, у кого даже водительских прав нет. Мы же помним, что эго этого знака так просто уязвить.