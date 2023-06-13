Вот как можно влюбить в себя мужчину Льва: способ подойдет не всем

Мужчина-Лев - лакомый кусочек для многих женщин. Успешный, привлекательный внешне, харизматичный и умный - именно эти качества притягивают к нему представительниц прекрасного пола. Однако укротить “царя зверей” непросто, он не превратится в ручного домашнего котика по одному лишь мановению руки. Покорить сердце огненного знака возможно, если прислушаться к советам звезд. Астрологи рассказали, какие методы соблазнения безотказно действуют даже не непреступного Льва.

Лев

У каждого представителя этого знака есть свое представление об идеальной спутнице жизни. Образ дамы сердца начинает формироваться у мужчины-Льва еще в юности, нередко он основывается не только на впечатлениях от встреч с реальными дамами, но и от звезд и героинь кино, сериалов, игр.

Вот так, мало-помалу, в голове уроженца огненной стихии возникает цельная картинка, с которой он тщательно сверяет каждую потенциальную избранницу. Не станем скрывать: планка высока, дотянуть до нее способна далеко не каждая. Список требований Льва к избраннице поистине внушительный.

“Миссия невыполнима”, - такой вердикт могут вынести некоторые дамы, ознакомившись с перечнем качеств, которыми должна обладать избранница этого знака.

Мужчина-Лев остановит свой выбор на яркой, уверенной в себе, интересной даме, с которой не стыдно появиться в свете.

“Серые мышки”, к сожалению, представителя огненного знака совершенно не интересуют. Вторая половинка Льва должна быть ему под стать, но при этом (важный нюанс!) не затмевать его собой. Стоит заранее приготовиться к тому, что в этой паре первую скрипку играет джентльмен.

Парадоксально, но при том, что партнерша должна обладать сильным характером, она еще обязана быть мудрой, терпеливой и покорно выполнять волю своего избранника.

Необходимо соблюдать тонкую грань между подобострастием и уважением к решениям главы прайда.

Еще в качестве своей избранницы Львы хотят видеть превосходную хозяйку. Нет, необязательно лично бегать по дому с пылесосом, можно и клининг вызвать, но при этом дама сердца должна уметь справляться с бытовыми проблемами, обращаясь за помощью лишь в крайних случаях.

Одним словом, девушка, на которой остановит свой выбор уроженец огненного знака, должна быть самим совершенством, чтобы покорить его сердце.

Кажется, что это невозможно, но при должных усилиях со стороны дамы Лев способен поддаться чарам.