Вот как можно покорить сердце мужчины Весы: не так сложно, как кажется

В романтических отношениях любая мелочь способна как испортить настроение, так и вознести его до небес. Каждый мечтает о заботе и внимании со стороны партнера и радуется как ребенок, если получает их. Существует множество способов показать любимому человеку, насколько он ценен и важен. Астрологи советуют прислушаться к советам звезд и побаловать избранника сюрпризами, от которых тают все представители его знака. Рассказываем, как завоевать сердце мужчины-Весы.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов - что называется, последние романтики. Они тонко чувствуют и мыслят, ищут и находят вдохновение в шедеврах мирового искусства, будь то литература, музыка или живопись. Одним словом, это утонченные эстеты, наделенные чутьем на прекрасное.

В романтических отношениях представители воздушного знака ценят творческие сюрпризы. Сама мысль о том, что избранница потратила время и усилия на то, чтобы подготовить для него нечто уникальное, приводит мужчину-Весы в восторг. Даже дорогостоящие подарки не обрадуют его с такой же силой.

Партнера, рожденного под этим созвездием, точно порадует, если вы посвятите ему стихотворение.

Необязательно зачитывать свой опус вслух, можно написать его на красивой бумаге, свернуть в свиток, перевязать ленточкой и подбросить мужчине-Весы на стол. Или вручить с загадочной улыбкой.

Неважно, насколько велик ваш литературный талант - уроженец знака не станет оценивать правильность написания и точность рифм, куда важнее для него искренние чувства, вложенные в строки. Какими бы сентиментальными или пафосными они ни казались вам, Весы придут в восхищение.

Дело в том, что представители воздушной стихии обожают вербальные проявления нежности.

Комплименты, которые дарит мужчина-Весы своей любимой, всегда изысканны и оригинальны. Но мало кто догадывается, что этот знак тоже “любит ушами” и жаждет слышать признания в свой адрес.

Потому-то стихотворное послание со словами любви заденет самые тонкие струны в душе воздушного знака. Такой подарок непременно запомнится ему на долгие годы, Весы будут хранить заветный листочек в своей сокровищнице. Да и стихотворение наизусть выучат, чего греха таить.

Нужно сказать, что свою избранницу мужчина-Весы без аналогичного подарка не оставит.

Представители этого знака - творческие личности, которым под силу посвятить своей возлюбленной целую поэму, написать красками портрет или спеть серенаду под балконом.