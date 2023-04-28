Вот как можно переспорить Овна: последнее слово останется за вами

Известный афоризм гласит, что в споре рождается истина. Но это в идеале, а на самом деле попытки договориться с человеком по какому-то важному вопросу чаще всего превращаются во взаимный хейт. Однако, по мнению астрологов, если вам известен знак зодиака оппонента, можно с легкостью оставить последнее слово в споре за собой. Рассказываем, какой прием безотказно работает при конфликте с Овнами, ведь представителям огненной стихии нет равных в упрямстве и желании настоять на своем.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, известны своим упорством. Даже если в глубине души представитель огненной стихии сознает, что не прав, он никогда в этом не признается. Природное честолюбие и непреодолимое желание выйти победителем из любого спора мешает ему признать свою неправоту и вытащить белый флаг.

Однако у оппонента Овна на руках есть одно ценное преимущество. В 99,9% случаев уроженец этого знака плохо разбирается в вещах, о которых идет спор, и держится на чистом энтузиазме. Конфликты для Овна - не поиск истины, а способ самоутверждения. Кроме того, таким образом этот знак выплескивает накопленную энергию.

“А что в этом такого? Все так делают”, - пожал бы плечами Овен, если бы его спросили, почему он вообще вступает в споры, если не компетентен в проблеме.

Представитель огненной стихии не видит в таком поведении ничего плохого. Важно понимать, что в разгар конфликта Овен оперирует не подтвержденными фактами, а блефует.

Именно это может стать его ахиллесовой пятой.

Люди, рожденные под знаком Овна, с большей долей вероятности растеряются, если собеседник начнет закидывать их неопровержимыми доказательствами. А уж если подкрепить их пруфами из интернета, представителю знака ничего не останется, как пойти на попятную.

В спорах этот огненный знак чаще старается перекричать и переупрямить своего оппонента, чем предоставить факты. Поэтому в тот момент, когда собеседник начнет сыпать доказательствами, Овен замолкает и осознает свое поражение. Вряд ли он признается в этом на словах, но его взгляд, полный ненависти, красноречиво скажет об этом сам.

Главное, о чем стоит помнить в споре с Овном - не следует поддаваться на их провокации.

Представитель огненной стихии попытается перейти на личности, оскорбить оппонента и тем самым задать конфликту новый виток, но не стоит доставлять ему такое удовольствие. Победа осталась за вами, ситуация исчерпана.