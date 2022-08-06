Вот как Миронов отбил у сына Никулина желание стать актером

В 60-е годы сыну Юрия Никулина Максиму выпал шанс пойти по стопам звездного отца, однако с этого пути его в буквальном смысле сбил Андрей Миронов.

Случилась история на съемках «Бриллиантовой руки». 10-летнего Максима пригласили на эпизодическую роль мальчика на острове, которому актер должен был отвесить пинок.

Эту сцену репетировали не меньше двадцати раз, а после никак не могли получить удачный дубль. Начинающий актер то «вываливался» из кадра, то уворачивался от ноги Миронова, раньше времени падая в воду.

Режиссер Леонид Гайдай пошел на хитрость: громко объявил, что толчок в кадре отменяется, а старшему артисту велел бить посильнее.

«Успокоенный Максим, не ожидая удара, нагнулся с удочкой и внезапно для себя получил приличный пинок. Он упал в воду и, почти плача, закричал: „Что же вы, дядя Андрей?!“» — вспоминал Никулин в мемуарах «Почти серьезно».

«Рукоприкладство» Миронова, как потом рассказывал Максим, отвернуло его от актерской среды. Сын Никулина стал журналистом, а затем возглавил Московский цирк на Цветном бульваре.