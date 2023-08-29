Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба

В каждом имени заложена неповторимая, уникальная энергетика. Владелец имени может не отдавать себе в этом отчета, однако оно будет оказывать значительное воздействие на его судьбу и характер. Бывает, что имя категорически не сочетается со знаком зодиака, под которым появился на свет человек. В этом случае ему уготована незавидная судьба - удача и счастье будут обходить его стороной. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена не подходят людям, родившимся в сентябре.

Анна

Женщины, появившиеся на свет в сентябре, обладают сильным характером. Они рождены для того, чтобы покорять карьерные высоты, занимать лидерские позиции в коллективе, демонстрировать успехи в профессии. В личной жизни эти дамы предпочитают равные отношения, без деления на “хозяина” и “слугу”.

По словам экспертов, таким женщинам не подойдет имя Анна.

Ведь оно диктует своей обладательнице совсем другую линию поведения. Дама, нареченная таким именем, известна своей мягкостью и уступчивостью. Вместо того чтобы отстаивать свою точку зрения, она тихонько отойдет в сторонку, спорить не станет.

Анна нередко жертвует своей карьерой ради семьи. Если любимый мужчина велит ей сидеть дома, готовить борщи и воспитывать детей, обладательница имени слова поперек не скажет. Поэтому-то женщины, рожденные в сентябре и названные этим именем, будут постоянно разрываться между зовом души и имени.

Матвей

Неподходящее имя для мужчин, рожденных в сентябре - Матвей. Обладатель этого имени растет избалованным и эгоистичным. Он игнорирует чувства и потребности окружающих, грубит им, если сделать замечание. С возрастом недостатки Матвея становятся еще более очевидными, и, увы, неисправимыми.

Бороться со своими худшими качествами мужчина, нареченный этим именем, не собирается.

Его ведь и так все устраивает, а до мнения других людей ему дела нет. Для того, кто родился в сентябре, носить это имя будет настоящей пыткой, ведь по своей натуре такие мужчины отнюдь не махровые эгоисты и разгильдяи.

Напротив, в первый месяц осени на свет появляются отзывчивые, дружелюбные, спокойные парни. Энергетика имени Матвей будет плохо на них воздействовать, провоцировать на поступки совершенно не в их характере. Из-за этого обладатель имени чувствует дискомфорт, ему приходится прилагать усилия, чтобы не поддаться негативному влиянию.