Вот как Лев, Овен и Стрелец разрушают отношения: полезно знать вторым половинкам

У каждого знака зодиака есть свои недостатки. Кто-то работает над ними, чтобы улучшить свою жизнь и сохранить добрые взаимоотношения с любимыми людьми, а кто-то считает, что его должны любить со всеми минусами. Но, как правило, такая тактика приводит лишь к постепенному ухудшению отношений, а затем и окончательному разрыву. Чаще всего этим грешат импульсивные представители огненных знаков. Рассказываем, какие негативные качества Овна, Льва и Стрельца приводят к катастрофе в дружбе и в любви.

Овен

Импульсивность Овна может сослужить в отношениях как добрую, так и плохую службу. Это качество заставит представителя знака подарить звезду с неба, когда все прекрасно, и потребовать ее обратно, когда в паре возникнут размолвки.

Несдержанность огненного знака станет причиной для многочисленных ссор.

Овен способен устроить бурю абсолютно по любому, даже самому надуманному поводу. Он обязательно найдет, к чему придраться и в каком грешке упрекнуть.

После бурной ссоры Овен чувствует себя замечательно - ведь он выплеснул негативные эмоции и избавился от тяжкого груза на душе. А вот о том, каково приходится тому, кто попал в эпицентр скандала, этот знак не задумывается.

Лев

Нарциссизм Льва давно стал притчей во языцех. Будь их воля, представители огненного знака целыми днями торчали бы у зеркала и любовались на свое отражение. И заставляли делать это партнера.

Восхищение и преклонение - вот чего жадно требуют от избранника или друзей Львы.

Как истинные короли зодиака, они хотят иметь собственную свиту, и неважно, что все, кто в нее записан, от этого не в восторге.

Людям быстро надоедает чувствовать себя тем зеркальцем из сказки, от которого постоянно требуют даже не ответа, а подтверждения того, кто на свете всех милее. Своим эгоцентризмом Лев отталкивает от себя всех вокруг.

Стрелец

Стрельцы не представляют свою жизнь без флирта. Даже если у них есть постоянный партнер, который далеко не в восторге от желания своей половинки собрать в коллекцию как можно больше сердец.

Заигрывания доставляют этому огненному знаку особенное наслаждение, позволяют укрепиться во мнении, что против их чар никто не сможет устоять.

Вот только партер устает ревновать и бояться, что Стрелец однажды уйдет.

На просьбы перестать флиртовать этот знак только отшучивается. У избранника может создаться ощущение, что его чувства и переживания не воспринимают всерьез. В один прекрасный день его терпение может лопнуть.