Вот как Ларисе Мондрус мстили за бегство из СССР: ее не сумели «утопить»

Лариса Мондрус стала известна в 60-х. Певица покорила советских граждан звонким голосом, песнями о любви и обаянием. Однако чиновники не были в восторге от яркого образа исполнительницы.

Так, из-за ее отказа петь идеологические песни, Мондрус начала сталкиваться с проблемами. Сначала ей запретили уезжать из страны, а позднее — появляться в телеэфирах. Певица понимала, что ее карьера может закончиться в любую минуту, поэтому приняла решение эмигрировать вместе с мужем в Германию.

Руководство партии дало разрешение на отъезд, однако не смирилось с ним. Уже спустя некоторое время в газетах начали появляться материалы о неудачах сбежавшей из СССР Мондрус. Якобы исполнительница не смогла завоевать сердца европейских слушателей и покончила жизнь самоубийством.

На самом же деле артистке удалось построить успешную карьеру. Пока советские граждане оплакивали ее, она выпустила несколько весьма успешных пластинок и провела множество гастролей. Карьеру же она закончила после рождения своего сына и с того времени занята семьей.