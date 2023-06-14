Вот как известная легенда связана со знаком Зодиака Овен: от истории мурашки по коже

Знаки зодиака в том виде, в котором мы привыкли к ним, появились в античности. Любопытно, что с тех пор их названия практически не изменились, за редким исключением. К числу знаков, получивших свое наименование в давние времена, относится и “номер один” в гороскопе - огненный Овен. Как оказалось, он тесно связан с широко известным древнегреческим мифом и его ключевым персонажем. Рассказываем, на какую легенду опирались когда-то астрологи, нарекая Овна Овном.

Легенда о Золотом руне

Главным героем античной легенды является отважный юноша по имени Ясон, сын Эсона, которого брат Пелий обманным путем сверг с престола. Опасаясь, что наследнику будет грозить гибель, Эсон нашел для него укрытие в горах. Там Ясон жил до 20 лет и обучался у мудрого кентавра Хирона.

Достигнув двадцатилетия, Ясон направился в Пелию с требованием вернуть трон его отцу. Хитрый и коварный правитель решил погубить юношу, отправив его в дальнее путешествие за Золотым руном - так называлась шкура особенного барана, ниспосланного богиней Нефелой.

Ясон собрал людей и отплыл из родных земель на корабле под названием “Арго” - поэтому его команду стали называть аргонавтами.

Среди друзей, которые отправились в путь вместе с юношей, были такие храбрецы, как Тесей, Геракл, Орфей, Кастор и другие герои античности.

На пути в Колхиду, загадочную страну, где находилось заветное Золотое руно, путешественников ждало множество испытаний. Они сразились с шестирукими великанами, которые держали в страхе остров Кизик, одержали победу над грозными стимфалийскими птицами и т.д.

Несмотря на трудности, Ясону и его спутникам удалось добыть Золотое руно.

Решительного и целеустремленного юношу заметил сам Зевс и решил воздать ему похвалу за подвиги и умение добиваться поставленных задач. По воле Зевса Золотое руно стало на Олимпе символом достижения невозможного.

По мнению античных астрологов, Овны во многом унаследовали свой характер от Ясона. Так же, как герой мифа, представители огненной стихии устремляются навстречу трудностям, ничуть не опасаясь их.

Другие знаки зодиака считают их безрассудными, но таким же казалось современникам путешествие Ясона.

Поэтому стоит помнить о том, что за плечами Овна есть такая красивая и славная легенда. Каким бы сложным характером ни обладал этот знак, ему есть чем гордиться и на какого древнего героя равняться.