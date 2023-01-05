Вот как изначально должен был выглядеть советский Шурик (фото)

Студент Шурик в исполнении Александра Демьяненко стал одним из самых узнаваемых персонажей советского кино. Герой сразу же полюбился зрителям, а многие поклонники после выхода фильмов ассоциировали артиста только с его титульной ролью. При этом на самом деле Леонид Гайдай мечтал видеть в роли Шурика совершенно другую знаменитость.

Как оказалось, изначально на роль в «Операции „Ы“» он утвердил актера Александра Потапова. В то время он принял участие в фильмах «Полустанок» и «Крепостная актриса», чем привлек внимание режиссеров. Гайдай был уверен, что именно Потапов, который выглядел значительно крупнее Демьяненко, идеально воплотит роль студента Шурика.

Однако артист не приехал на съемки. Он отвлекся на решение домашних проблем и заставлял ждать режиссера. Гайдай же после очередной телеграммы, на которую не получил ответа, вызвал на съемочную площадку Демьяненко, которого считал своего рода запасным вариантом. В итоге артист справился с поставленной перед ним задачей и подарил советским зрителям одного из самых ярких персонажей.