Вот как изменится ваша жизнь, если в ней появится Стрелец: не всем это понравится

Подопечные огненной стихии и сами удивительным образом на нее похожи - страстные, порывистые, темпераментные. Глядя на них со стороны, ловишь себя на мысли, что, вероятно, жизнь с ними превращается в настоящий праздник. Но так ли это на самом деле? Астрологи рассказали, к каким переменам стоит быть готовым тем, кто решил связать себя отношениями со Стрельцом. Для кого-то эти изменения будут во благо, а кто-то сразу же пожалеет и начнет задумываться о расставании.

Смех и радость мы приносим людям

Представители этого огненного знака жить не могут без веселья. Из уст Стрельца постоянно сыплются какие-то шутки и прибаутки, а на лице, кажется, никогда не появляется серьезное выражение. С одной стороны, смех продлевает жизнь, но с другой, слушать каламбуры и остроты двадцать четыре часа в сутки - удовольствие сомнительное.

У всех бывают ситуации, когда необходимо побыть в тишине, наедине с собой и со своими мыслями, сконцентрироваться, чтобы найти решение проблемы.

Рядом со Стрельцами сделать это не получится - они будут постоянно отвлекать, юморить, подшучивать, даже на темы, которые уж точно не кажутся собеседнику забавными.

Утром я составляю планы, а днем делаю глупости

Кажется, что эта цитата как нельзя лучше описывает жизнь огненного знака. Его представители не умеют жить по графику, они приверженцы спонтанности во всем. На первых порах, когда в крови играют гормоны, а все поступки возлюбленного кажутся идеальными, это даже восхищает.

Мол, собирались посидеть в кафе, а поехали на рок-концерт, вау!

Но когда конфетно-букетный период остается позади и влюбленные начинают жить вместе, эта черта Стрельца уже не кажется такой милой. Ведь на уроженцев знака, кажется, ни в чем нельзя положиться. Вместо того чтобы купить хлеба к ужину Стрелец вполне способен принести хомячка из зоомагазина и объявить, что он теперь будет жить вместе с вами.

Скандалы, интриги, расследования

Все это станет неизменными атрибутами вашей жизни со Стрельцом. Представители огненного знака как никто другой умеют провоцировать на ревность. А когда доведут до белого каления, будут невинно хлопать ресничками, мол, а что такого, это всего лишь флирт. Что тут плохого?

А плохого на самом деле очень много.

Этот знак действительно порой не сознает, что своими заигрываниями с противоположным полом причиняет боль своей второй половинке. И просьбы сбавить обороты, раз уж вы находитесь в отношениях, не воспринимает всерьез.