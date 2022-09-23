Вот как итальянцы отреагировали на песню Uno momento из «Формулы любви»

Сценка из фильма Марка Захарова «Формула любви», в которой Александр Абдулов и Семен Фарада распевают песенку со словами Uno momento, оказалась очень популярной в СССР. А сама мелодия превратилась в узнаваемый хит, который помнят до сих пор. Вот только коренные итальянцы удивились этой композиции.

«Будто все стереотипы о нас в одной песне — люблю, убью», «Итальянский тут, конечно, очень вольный, но песенка милая», — заметили участники шоу «Итальянцы by Kuzno ».

На самом деле, композитор Геннадий Гладков, сочиняя «Неаполитанскую песню», и не собирался вкладывать в нее какой-то особый смысл. На мелодию с итальянским колоритом он просто наложил слова и выражения, никак не связанные друг с другом. А некоторые из них и вовсе были звукоподражанием известным итальянским фразам. Тем не менее нужный образ был достигнут, а объяснения Абдулова на русском языке, которые актер невозмутимо произносил на фоне вокала коллеги, только дополнили комический эффект.