Вот как хит, под который танцевали все в СССР, спас жизнь своему создателю

В 1986 году композиция под названием Wonderful Life стала абсолютным мировым хитом. Вскоре она пополнила и музыкальные списки советских дискотек, став пресловутым «медляком» для романтических пар на танцах. Лишь те, кто знал английский язык, понимали, что исполнитель поет о настоящей «чудесной жизни». Вот только создатель хита не был оптимистом, а сама песня была призвана его спасти.

Колин Вирнкоумб родился в Ливерпуле, где в 1980 году создал группу Black. Как и многие молодые музыканты, он надеялся повторить успех земляков из The Beatles. Но удача Колину не сопутствовала: синглы коллектива не понравились публике. В 1985 году от певца ушла жена, а сам он вынужден был заботиться о заболевшей матери. У Вирнкоумба практически не оставалось денег. А в начале 1986 году исполнитель еще и угодил в автоаварию. Все это привело к затяжной депрессии, эмоции от которой он выразил в тексте песни. За 10 минут певец накидал ироничные строчки о «чудесной» жизни, которые сделали его всемирно известным. А контракт со звукозаписывающей компанией позволил Колину выбраться из нищеты.