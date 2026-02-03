Вот как готовит блины гениальный крысенок из «Рататуя»: французская хитрость, которая сделает их тонкими как лист бумаги

Масленица — время не только для традиционных русских блинов, но и для кулинарных экспериментов. Почему бы в этом году не устроить французский утренник? Вдохновение можно найти в культовом мультфильме «Рататуй».
Гениальный крысенок Реми виртуозно готовит в том числе и воздушные крепы — тонкие французские блинчики. Их секрет — в правильном жидком тесте и особой технике выпекания, которая превращает простые ингредиенты в нежнейший десерт.
Этот рецепт — отличный способ разнообразить масленичную неделю и почувствовать себя шеф-поваром из Парижа.
Ингредиенты: (на 8-10 блинчиков)
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Молоко — 1,5 стакана (около 360 мл)
- Мука — 1,5 стакана (около 200 г)
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — щепотка
- Масло сливочное — 2 ст. ложки (растопить)
Приготовление:
Делаем тесто. В чашу блендера выложите все ингредиенты в указанном порядке: яйца, молоко, мука, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Взбейте до состояния идеально гладкой, однородной жидкости без комочков.
Если блендера нет, можно использовать миксер или даже обычный венчик, но тогда придется поработать активнее. Готовое тесто перелейте в миску, накройте пленкой и обязательно уберите в холодильник минимум на 30 минут, а лучше — на ночь. Это ключевой шаг: клейковина в муке «успокоится», и блинчики получатся особенно тонкими и не рвущимися.
Выпекаем крепы. Достаньте тесто из холодильника. Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Для одного блинчика понадобится примерно ¼ стакана теста (60-70 мл). Вылейте порцию в центр сковороды и быстрым вращательным движением распределите ее по всей поверхности тонким-тонким слоем.
Ждем и переворачиваем. Готовьте блинчик на среднем огне около 45-60 секунд, пока края не начнут слегка подрумяниваться. Аккуратно подденьте тонкой лопаткой край и переверните блинчик. Вторую сторону готовьте всего 20-30 секунд до легкого золотистого цвета. Готовый креп можно либо снять лопаткой, либо, если вы чувствуете в себе дух Реми, эффектно стряхнуть его из сковороды прямо на тарелку.
Идея подачи: по-настоящему по-французски! На раскаленный блинчик (прямо на сковороде) положите кусочек сливочного масла, щедро посыпьте сахаром и сразу же сложите конвертиком или трубочкой. Сахар под действием тепла слегка подтает и карамелизуется — это парижская классика жанра «Beurre-Sucre».