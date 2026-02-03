Оповещения от Киноафиши
Вот как готовит блины гениальный крысенок из «Рататуя»: французская хитрость, которая сделает их тонкими как лист бумаги

3 февраля 2026 12:19
Масленица близко — время искать крутые рецепты.

Масленица — время не только для традиционных русских блинов, но и для кулинарных экспериментов. Почему бы в этом году не устроить французский утренник? Вдохновение можно найти в культовом мультфильме «Рататуй».

Гениальный крысенок Реми виртуозно готовит в том числе и воздушные крепы — тонкие французские блинчики. Их секрет — в правильном жидком тесте и особой технике выпекания, которая превращает простые ингредиенты в нежнейший десерт.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить масленичную неделю и почувствовать себя шеф-поваром из Парижа.

Ингредиенты: (на 8-10 блинчиков)

  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Молоко — 1,5 стакана (около 360 мл)
  • Мука — 1,5 стакана (около 200 г)
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — щепотка
  • Масло сливочное — 2 ст. ложки (растопить)

Приготовление:

Делаем тесто. В чашу блендера выложите все ингредиенты в указанном порядке: яйца, молоко, мука, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Взбейте до состояния идеально гладкой, однородной жидкости без комочков.

Если блендера нет, можно использовать миксер или даже обычный венчик, но тогда придется поработать активнее. Готовое тесто перелейте в миску, накройте пленкой и обязательно уберите в холодильник минимум на 30 минут, а лучше — на ночь. Это ключевой шаг: клейковина в муке «успокоится», и блинчики получатся особенно тонкими и не рвущимися.

Выпекаем крепы. Достаньте тесто из холодильника. Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Для одного блинчика понадобится примерно ¼ стакана теста (60-70 мл). Вылейте порцию в центр сковороды и быстрым вращательным движением распределите ее по всей поверхности тонким-тонким слоем.

Ждем и переворачиваем. Готовьте блинчик на среднем огне около 45-60 секунд, пока края не начнут слегка подрумяниваться. Аккуратно подденьте тонкой лопаткой край и переверните блинчик. Вторую сторону готовьте всего 20-30 секунд до легкого золотистого цвета. Готовый креп можно либо снять лопаткой, либо, если вы чувствуете в себе дух Реми, эффектно стряхнуть его из сковороды прямо на тарелку.

Идея подачи: по-настоящему по-французски! На раскаленный блинчик (прямо на сковороде) положите кусочек сливочного масла, щедро посыпьте сахаром и сразу же сложите конвертиком или трубочкой. Сахар под действием тепла слегка подтает и карамелизуется — это парижская классика жанра «Beurre-Sucre».

Фото: Legion-Media, Кадр из мультфильма «Рататуй» (2007 г.)
Валерия Белашкова
