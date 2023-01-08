Вот как герой «Побега из Шоушенка» должен был выглядеть в конце фильма (фото)

Тим Роббинс начал сниматься в кино еще с 1980-х, но мировую славу ему принесла главная роль в фильме «Побег из Шоушенка». Хотя ни премий, ни наград актер не получил за своего героя, которым оказался несправедливо приговоренный к пожизненному заключению мужчина, его узнали миллионы зрителей в разных странах. А режиссеры рассмотрели в нем драматический талант. В 2004 году Тим снялся в картине «Таинственная река», за которую был удостоен «Оскара».

К этому времени у него уже сложилась и личная жизнь: он состоял в длительных отношениях с Сьюзен Сарандон, с которой воспитывал двух сыновей. Но в 2009 году их союз распался. Роббинс не пропадал с экранов, хотя участием в блокбастерах в последние годы не может похвастаться.

64-летний актер не особо активен в соцсетях, но иногда делится с поклонниками анонсами фильмов со своим участием или селфи. Комментаторы отмечают, что Тим неплохо выглядит и по сей день и куда убедительнее мог бы сыграть в «Побеге из Шоушенка», ведь по сюжету герой провел в тюрьме около двух десятков лет.