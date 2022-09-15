Вот как «Дом Дракона» исправил вопиющую ошибку «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин был не очень доволен воплощением своего замысла на экране.
После премьеры первых серий «Дома Дракона», приквела «Игры престолов», преданные фанаты истории заметили большое отличие в убранстве главного зала замка. Знаменитый Железный трон, ставший символом оригинальной истории, претерпел серьезные изменения. Если в «Игре престолов» это было аккуратное и небольшое место со спинкой, усеянной клинками, то в «Доме Дракона» он представляет собой масштабную инсталляцию.
Десятки мечей и кинжалов не только высятся из-за спинки трона, но и усеивают все пространство рядом с ним. Более того, расплавленные клинки будто спускаются по ступеням, затрудняя путь к престолу. Некоторое оружие повернуто острием к сидящему на троне и представляет для него смертельную опасность.
По слухам, писатель Джордж Мартин оказался очень доволен гнетущим впечатлением нового облика Железного трона. Он не был против версии, показанной в «Игре престолов», но говорил, что куда вернее его замысел изобразил иллюстратор Марк Симонетти, который нарисовал трон массивным, пугающим и перекошенным набок.